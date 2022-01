Lazio-Udinese, lo sfogo di Tare: "Fate disinformazione"

18-01-2022 17:43

Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha parlato prima della sfida di Coppa Italia contro l’Udinese, sfogandosi contro i giornalisti colpevoli, secondo il DS biancoceleste, di fare disinformazione. Ecco le sue parole:

“Dovete portarci rispetto come facciamo noi con voi. Noi abbiamo dei problemi da risolvere e dopo averle risolte dobbiamo fare delle cose in entrata. Su Muriqi non c’è nulla, la trattativa col CSKA Mosca non c’è nulla, sappiamo cosa dobbiamo fare in condivisione con l’allenatore, per chi vuole fare disinformazione si raccontano cose che non esistono. Noi abbiamo problemi con l’indice di liquidità, una volta risolti questi problemi dobbiamo cercare di portare giocatori che aiutano la squadra e Sarri. Il rinnovo di Sarri con la Lazio è vicino”.

OMNISPORT