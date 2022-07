Lazio, ufficiali cinque addii

27-07-2022 12:22

La Lazio sta pensando a cedere e il club ha annunciato oggi cinque addii, ovvero quelli di Emanuele Cicerelli, Marco Alia, Fabio Maistro, Luca Falbo e Nicolo’ Armini.

Cicerelli giocherà con la Reggina in Serie B, con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Alia è stato scelto dal Monterosi in Serie C, a titolo definitivo. Maistro vola alla Spal, Falbo al Monopoli. Armini, invece, saluta gli aquilotti in prestito secco: la prossima stagione giochera’ nel Potenza.

