Lazio, Zaccagni: "Posso fare di più, punto alla doppia cifra"

20-07-2022 17:22

Zaccagni è pronto per la sua seconda stagione con la maglia della Lazio: “Fare uno step del genere non è mai facile, ma sono arrivato con la testa giusta. Sapevo cosa mi aspettava, dovevo stare sul pezzo sia in allenamento che nelle partite. È stato un anno positivo per me, ma so che posso dare molto di più“.

Zaccagni sta cercando di apprendere i consigli di Sarri e ha chiari i suoi obiettivi: “Per raggiungere grandi obiettivi bisogna guardare i piccoli dettagli. Il mister in questo è molto bravo. Con lui abbiamo già trascorso un anno e ora siamo consapevoli che possiamo dare di più rispetto alla passata stagione. Il mio obiettivo è andare in doppia cifra. Bisogna lavorare tanto, prima di guardare ai miei gol bisogna far punta. Gli obiettivi di squadra vengo prima di tutto”.