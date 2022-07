Lazio, tensione in ritiro: Sarri interrompe l'allenamento

19-07-2022 15:20

Tensione in casa Lazio. Durante l’allenamento ad Auronzo di Cadore il tecnico Maurizio Sarri ha interrotto la seduta andando a rimproverare gli ultrà. Questi ultimi erano stati rei di aver criticato ancora una volta Francesco Acerbi, con cui è crisi.

Il tecnico si è avvicinato al settore dove c’erano i sostenitori biancocelesti e li ha ripresi. Un nuovo episodi di tensione che pone al centro Acerbi, in queste settimane al centro del mercato in uscita ma anche ancora non ha trovato un club realmente interessato. Si è parlato anche di Inter ma prima i nerazzurri capiranno se e quando andrà in porto l’affare Bremer.