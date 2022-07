Serie A, Lazio: Sarri continua a volere Ilicic

16-07-2022 10:28

Fino a questo momento la Lazio si è comportata bene sul mercato, andando a sistemare la rosa su precise indicazioni di Maurizio Sarri. Manca ancora un vero vice Immobile (non basta Cancellieri) e uno o due esterni, mentre il tecnico toscano continua a invocare a gran voce il nome di Ilicic.

Il problema è che Lotito non vuole investire prima di cedere Luis Alberto, che non riesce proprio a inserirsi negli schemi di Sarri. Secondo il Messaggero, se vuole andare via, lo spagnolo deve farlo in fretta.

Rimane sempre la grana Milinkovic-Savic, il vero fuoriclasse della squadra. Vere offerte al momento non ce ne sono, ma la questione rimarrà aperta fino alla fine del mercato.

