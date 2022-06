Italia, la Lazio fa chiarezza su Zaccagni e Lazzari

04-06-2022 16:55

Zaccagni e Lazzari hanno lasciato il ritiro dell’Italia e il ct Mancini si è espresso a riguardo: “Io devo stare a quello che i ragazzi mi dicono, se non stanno bene. Abbiamo avuto sei-sette infortuni in questo ritiro e devo anche accettare quello che i giocatori mi dicono. Se non sono in condizioni di giocare non possiamo prenderci dei rischi. Penso che la Nazionale, per tutti, ma in particolar modo per i più giovani, debba essere veramente un punto di arrivo dove confermarsi e diventare grandissimi calciatori che fanno un pezzo di storia del calcio insieme alla Nazionale. Deluso da certi atteggiamenti? No, sono cose che capitano, gli infortuni ci sono, bisogna accettare quello che i ragazzi ci dicono”.

La Lazio ha voluto fare chiarezza sulla situazione di Lazzari e Zaccagni: “Lo Staff Medico della S.S. Lazio comunica che i calciatori Manuel Lazzari e Mattia Zaccagni, durante gli ultimi allenamenti effettuati con la Nazionale presso il Centro Tecnico di Coverciano, hanno avvertito riacutizzazioni di problemi cronici preesistenti. Per tali motivi saranno sottoposti nei prossimi giorni a controlli clinici e ad eventuali esami strumentali”.