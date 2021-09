Lazio, Zaccagni: "Sarri mi aiuterà a crescere"

In conferenza stampa, Mattia Zaccagni si presenta alla Lazio in vista del match contro il Milan a San Siro: “Ho esordito in questo stadio contro l’Inter, questa volta il nuovo inizio con la Lazio lo vivrò contro il Milan. Sono contento di essere qui, per me la Lazio è un’occasione importantissima. Sono in un gruppo bellissimo, qui alla Lazio ho sentito calore sin dall’inizio. Lo spogliatoio è buono e mi sono adattato sin da subito. Quando ho saputo dell’interesse della Lazio, non ho esitato: sono convinto che Sarri migliorerà le mie caratteristiche. Verrò impiegato nello stesso ruolo in cui ero schierato al Verona, spero di far bene con la maglia biancoceleste”.

Zaccagni sa cosa vuole: “Il mio obiettivo è giocare con costanza, quello della Lazio è provare a ragionare gara dopo gara cercando di vincerle tutte. Proverò a migliorarmi ogni giorno, ma credo che Sarri possa aiutarmi molto a crescere in fase realizzativa. Volevo migliorarmi e Lazio è da sempre un club importante in una grande città. Sono felice di essere qui. Lazio-Roma? Il derby penso sia il più importante d’Italia. Anche dalla tv si percepisce il calore della città per questa partita, sono molto carico. Sulla concorrenza dico che deve essere un onore per me, ho dei grandi compagni di reparto, penso di poter imparare tanto da loro”.

OMNISPORT | 11-09-2021 16:07