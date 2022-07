Lazio: Zielinski se dovesse partire Savic

25-07-2022 14:55

Piotr Zielinski è la prima scelta di Sarri in caso di una eventuale partenza di Milinkovic-Savic. Come indica il Corriere dello Sport, i biancocelesti hanno già chiaro il piano di riserva nel caso in cui il serbo dovesse lasciare un vuoto in mezzo al campo. Per il polacco, il Napoli chiede 40 Milioni di euro, mentre l’offerta della Lazio si aggira sui 30. Per quanto riguarda le alternative, il ds Igli Tare avrebbe sondato Luka Sucic, promessa croata del Salisburgo, tuttavia il Tecnico Sarri vorrebbe un giocatore già pronto per affrontare la serie A.

