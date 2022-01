LBA - Brindisi, Frank Vitucci: "Siamo dove dovremmo essere"

03-01-2022 12:18

Torna a parlare dopo il ko subito il giorno di Santo Stefano in casa contro Pesaro, il coach della Happy Casa Brindisi Frank Vitucci che voluto fare il punto della situazione del suo gruppo squadra. Cinque sconfitte nelle ultime sei gare di campionato, complice anche un calendario non semplice: ecco le parole del coach.

“In questo momento la squadra non sta offrendo il gioco migliore. Il calendario ultimamente non ci ha aiutato, avendo giocato contro Milano e Virtus Bologna. Con Reggio Emilia abbiamo giocato male e con squadre come Treviso, Trento e Pesaro, che sono del nostro livello, ce la siamo giocata sino alla fine anche se non sempre siamo stati bravi a chiudere le partite. C’è necessita di ritrovare continuità ed offrire prestazioni adeguate contando di ritrovare giocatori che al momento non stanno rendendo al meglio. Credo che siamo dove dovremmo essere e, probabilmente, ci mancano i due punti contro Pesaro. Il terzo posto assoluto dello scorso anno va storicizzato e bisogna capire che anche in questa stagione abbiamo dovuto cambiare tanti giocatori con alcune scelte che, ad oggi, non ci hanno soddisfatto. Essere usciti dalla Champions League ci spiace, ma in compenso ci permetterà di poter avere più tempo per allenarci”.

L’allenatore della squadra pugliese si sofferma a parlare anche di mercato. “L’infortunio di Zanelli, che salterà alcune partite, ci fa ridisegnare la squadra e pensare ad alcune situazioni. Il club si sta guardando attorno ma faremo solo dei cambiamenti se ci sarà un senso tecnico e senza farci prendere dal panico tenendo conto che abbiamo solo un visto da spendere. La buona notizia è che Adrian sta recuperando dall’infortunio più velocemente del previsto e che sarà in campo nella prossima partita”.

OMNISPORT