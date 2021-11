LBA: Dinamo Sassari, c'è il ritorno ufficiale di Filip Kruslin

16-11-2021 12:09

Invertire la rotta e reagire: questi gli obiettivi nell’immediato, della Dinamo Sassari che deve lasciarsi alle spalle un periodo piuttosto negativo. Quattro ko consecutivi in campionato iniziano a pesare ed è per questo che la società corre ai ripari ingaggiando il giocatore di nazionalità croata Filip Kruslin che torna in Sardegna dopo aver debuttato nella passata stagione nel campionato italiano in maglia Dinamo Banco di Sardegna.

Il serbo ha chiuso la scorsa stagione regolare LBA con una media di 9.1 punti, 2.0 rimbalzi e 1.5 assist e in Basketball Champions League 10.8 punti, 2.3 rimbalzi e 1.5 assist di media in 11 gare disputate anche se ad onor del vero, le cose migliori le ha fatte vedere nei play off: nella serie finita in Gara 5 contro la Reyer Venezia ha sollevato i suoi numeri scrivendo 10.8 punti. Proprio nell’ultima sfida del Taliercio il numero 6 ha messo a referto 15 punti con un sontuoso 4/4 dall’arco.

“Krule” fa quindi il suo ritorno sull’isola sarda con l’obiettivo di rinforzare il gruppo agli ordini di coach Demis Cavina: giocatore di sistema ed esperienza, con un lungo curriculum europeo grazie a sei partecipazioni tra Eurolega, Eurocup e Basketball Champions League, è un eccellente tiratore e ottimo difensore.

OMNISPORT