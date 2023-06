LBA Finals, Pozzecco: "Serie ancora apertissima".

Oggi gara 3 tra Virtus Bologna e Olimpia Milano. Si riparte dal 2-0 per i biancorossi.

14-06-2023 09:09

Oggi (palla a due ore 20:30 in quel di Bologna), va in scena il terzo atto delle LBA Finals tra Virtus Bologna e Olimpia Milano. Al momento, la squadra di coach Messina è in vantaggio 2-0, avendo portato a casa entrambe le sfide giocate al Forum di Assago, casa dei biancorossi..

Pozzecco, CT della Nazionale, non crede che la serie sia già decisa in favore dell’AX: “Questa serie poteva essere sull’1-1. Milano è stata brava a difendere il fattore campo. Ora però si passa su quello di Bologna. Milano ha preso un bel vantaggio ma per me la serie è clamorosamente equilibrata e la vedo tuttora apertissima”, le sue parole alla Gazzetta dello Sport.