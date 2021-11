LBA, Imbrò: "Mi sento abbastanza bene"

02-11-2021 12:50

Dopo due mesi dalla lussazione alla spalla sofferta in Supercoppa, il giocatore della Nutribullet Treviso potrebbe ritrovare minuti già nella prossima sfida, contro la Fortitudo Bologna: il momento del ritorno sul parquet è quindi molto vicino per Matteo Imbrò.

“La visita di venerdì è andata bene, ora si stanno valutando le mie condizioni giorno dopo giorno: non ho idea se sarà domenica o più avanti, diciamo che devo ancora fare delle verifiche, anche con la spalla, però tutto sommato mi sento abbastanza bene. Poi è naturale che di certezze non ne ho, dipende da come andranno gli allenamenti”, ha detto il giocatore a La Tribuna.

Queste le parole del play di Treviso sul rendimento dei suoi compagni: “Rispetto a prima siamo migliorati: domenica sotto anche di 11 siamo riusciti a rimontare e vincere, una bella prova di carattere, non sempre le gare iniziano come vorresti tu. Inoltre credo sia troppo presto per valutare la classifica, meglio farlo alla fine del girone di andata”.

