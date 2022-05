Virtus Bologna in finale, Tortona battuta anche in gara-3

31-05-2022 22:53

La Virtus Segafredo Bologna non ha pietà della Bertram Derthona Basket Tortona , si impone anche in Gara-3 col punteggio di 77-69 a Casale Monferrato e si guadagna l’accesso alle finali LBA 2021/2022 , dove affronterà una tra l’ Olimpia Milano e la Dinamo Sassari (nella serie al momento Milano avanti 2-0, Gara-3 sarà domani sera in Sardegna).

Serie nettissima per Bologna , un 3-0 che non lascia spazio a repliche di sorta (73-73 e 91-70 le due gare precedenti). Prima ancora, nei quarti, Bologna aveva demolito Pesaro , sempre per 3-0 (82-76, 70-51 e 75-55).

Questa è la 14° finale scudetto per Bologna nell’era playoff. Nella gara di oggi, hanno pesato tantissimi i 17 punti e nove rimbalzi di Jaiteh , i 15 di Teodosic e i 14 di Toko Shengelia. Per Tortona invece 13 di Sanders e 11 di Macura , ma non c’è stato nulla da fare. Tortona paga un roster inferiore anche a livello di profondità e la minore esperienza quando le cose si fanno davvero serie.

I roster

Tortona : Mortellaro ne, Wright 10, Cannon 7, Tavernelli ne, Filloy 5, Mascolo 2, Cattapan ne, Severini 8, Sanders 13, Daum 11, Cain 2, Macura 11. All. Ramondino.

Bologna : Tessitori 2, Mannion, Belinelli 8, Pajola, Alibegovic 5, Jaiteh 17, Shengelia 14, Hackett 5, Sampson, Weems 7, Teodosic 15, Cordinier 4. All. Scariolo.

Queste le parole di coach Scariolo subito dopo la conquista della finale:

“Faccio le congratulazioni a Tortona, dato che ha giocato una bellissima stagione e pure oggi ha lottato fino alla fine. Da parte nostra siamo certamente felici di aver raggiunto un’altra finale ma continuiamo ad avere fame ed ambizione. Credo che abbiamo giocato una gara veramente molto buona, con alcuni cali fisiologici, senza correre neanche un pericolo anche nei momenti in cui volevamo tenere in campo qualche giocatore che deve ritrovare la fiducia. Ora stacchiamo, una piccola pausa prima di iniziare a preparare la prossima serie di gare in finale”.