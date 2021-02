LBA, Reggio Emilia: è già finita l’avventura biancorossa di Sutton

“Sutton è stato autore di un comportamento grave, e non è la prima volta. Eravamo già intervenuti e ora lo faremo nuovamente per tutelare la società e i compagni”. Queste le parole del DG Barozzi di Reggio Emilia al termine della gara persa contro la Virtus Bologna.

Anche coach Antimo Martino ha voluto esprimere il suo disappunto sul comportamento dell’americano: “Sutton ha mancato di rispetto allo staff e ai compagni e quindi abbiamo deciso di giocare senza di lui. Questa squadra è stata costruita in estate mettendo al vertice valori e principi di gruppo. Non accettiamo nessuno che venga qui a non rispettarli. Anche rischiando di mettere in difficlotà ancora di più la squadra con la sua assenza, abbiamo preso questa decisione”.

Ecco spiegato perchè Dominique Sutton è stato tagliato dalla UnaHotels di Reggio Emilia. In seguito all’addio dell’ex ala di Trento, i reggiani potrebbe reintegrare a breve Justin Johnson.

