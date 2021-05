LBA, semifinale gara 1: Belinelli trascina la Virtus alla vittoria

Gara 1 della semifinale playoff se l’aggiudica la Virtus Bologna, battendo Brindisi 73-66.

Inizia bene la Virtus Bologna nel primo quarto con un parziale di 11-4. Pronta però la risposta dei padroni di casa, che pareggiano i conti con Thompson. Finale dei primi 10′ molto combattuto, con gli ospiti che chiudono sopra 17-16. Nel secondo quarto parte nuovamente meglio la Virtus, guidata da Teodosic. Bellinelli e compagni vanno sul +8, ma Brindisi reagisce e a metà gara resta a un canestro di distanza rimanendo sotto 32-29.

Brindisi inizia il secondo tempo alla grande passando in vantaggio ma la Virtus Bologna reagisce e il terzo quarto si chiude in parità 21-21. Negli ultimi 10′ la gara è equilibrata fino a 4′ dalla fine, quando Bellinelli realizza 5 punti consecutivi che portano gli ospiti sopra di 7. L’ex Spurs, spento per tutta la partita, si è acceso proprio nel finale decidendo il match. La Virtus Bologna batte così Brindisi 73-66.

OMNISPORT | 23-05-2021 22:43