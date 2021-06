LBA: si torna all'antico già con la Supercoppa

Non è stata particolarmente apprezzata a formula della Supercoppa italiana del 50esimo di Legabasket e quindi ecco che per l’edizione 2021 che andrà ad aprire la nuova stagione sono tutti convinti che si tornerà all’antica Final Four con finaliste scudetto (Virtus Bologna e Olimpia Milano), finalista Coppa Italia (Vuelle Pesaro) e miglior classificata (New Basket Brindisi).

Stando così le cose, il prossimo campionato dovrebbe cominciare l’ultima domenica di settembre, ovvero il 26. Sono praticamente queste le principali novità che dovrebbe partorire l’Assemblea LBA di oggi. Si parlerà anche di contributi sanitari per le società e della torta da distribuire per l’utilizzo dei giovani italiani.

Per quanto riguarda invece il discorso campionato, la formula dovrebbe prevedere 16 squadre ai nastri di partenza, secondo anche i desiderata della FIP, pronti a rifiutare l’iscrizione di Torino se non sarà presentata da un proprietario che possa essere Stefano Sardara, direttamente o indirettamente.

OMNISPORT | 14-06-2021 09:41