LBA - Treviso, Sims: "In campo pronti e affamati per vincere"

22-10-2021 12:30

Non erano partiti esattamente col morale altissimo i giocatori di Treviso alla volta di Atene. Le due sconfitte in campionato, a Napoli e con Sassari in casa, avevano lasciato un pò il segno. Ma come spesso succede nello sport, una bella vittoria è la miglior medicina per ritrovare stimoli e soprattutto morale.

E la vittoria di Atene è servita proprio a Treviso per restituirgli il sorriso e le forze giuste per affrontare la prossima quinta giornata di Serie A in programma domenica alle 17.30 sul campo dell’Aquila Trento.

La squadra del coach trevigiano Lele Molin ha 4 punti in classifica come la Nutribullet TVB, ma con un cammino opposto, perchè i trevigiani dopo le prime due vittorie sono andati incontro a due k.o., mentre i trentini hanno iniziato con due sconfitte per poi inanellare la doppietta con Cremona e sabato scorso a Reggio Emilia (74-78 con 18 punti di Reynolds e 17 di Flaccadori).

Queste sono le parole pronunciate da Henry Sims, grande protagonsta del blitz vincente ad Atena, in vista del match di domenica contro Trento:

“Arriviamo da una grande partita di coppa e siamo carichi perché abbiamo dimostrato su un campo difficile il nostro valore dopo due sconfitte. Ognuno è tornato a dare il suo meglio, anche se sappiamo che dobbiamo ancora migliorare, nel secondo tempo ad Atena avremmo potuto dare ancora di più. Dobbiamo essere più continui, a partire da domenica con Trento.

Loro sono un’ottima squadra e hanno il morale alto dopo le recenti vittorie, ma noi vogliamo recuperare ciò che abbiamo lasciato in campo nelle ultime due partite di campionato. Scenderemo in campo senza dubbio pronti e affamati per vincere anche questa trasferta.”

