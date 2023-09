Le baby calciatrici: "Ancora pregiudizi, ma vince la passione"

Parte la Serie A, ma a lanciare un forte messaggio sono le atlete più giovani

16-09-2023 09:43

Alla vigilia della prima giornata della Serie A femminile, al suo secondo anno di professionismo, il messaggio probabilmente più forte lo lanciano le baby calciatrici. “Facciamo tanti sacrifici in nome di questo sport” raccontano, in quella che è una passione che spesso nasce “con la sorpresa di mamma e papà che oggi ci supportano con entusiasmo”. Una vita, quella della giovane professionista, “impegnativa, soprattutto con lo studio” e che spesso ancora pone distinzioni con l’universo maschile: “Siamo come i maschi – tuonano in coro Giorgia Beduschi, Angelica Montaperto, Giada Peres, Ashley Hu, Giorgia Galluzzi, Caterina Venturelli, Gloria Milani, Valentina Donolato, le sorelle Giulia e Rebecca Rai, Letizia Rossi, Lidia Consolini e Leda Gemmi – il calcio appartiene a noi come a loro”.