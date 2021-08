Le Mans, il re Kristensen tra pronostico e duello Ferrari-Porsche

Con nove vittorie alla 24 Ore di Le Mans (sei di fila), Tom Kristensen è considerato il re della gara più blasonata al mondo. A La Gazzetta dello Sport, il danese ha rilasciato una bella intervista in vista dell’89esimo appuntamento: “Le Mans non è solo la gara più importante al mondo, ma è anche un festival del motorsport. Quest’anno c’è un po’ di gente in tribuna: non sono accalcati come delle sardine, come capitava prima della pandemia, ma scorgi negli occhi di tante persone la felicità per essere tornati a bordo pista. La Le Mans del centenario, nel 2023, secondo me sarà memorabile”.

Kristensen ha dato il suo pronostico: “La nuova classe Hypercar ha già destato grande interesse in diversi costruttori che hanno espresso l’intenzione di entrare nel Wec, anche sfruttando le LmdH che permettono con il medesimo telaio di competere a Le Mans e in America tra Daytona e Sebring. – spiega Tom Kristensen – Toyota? Da diversi anni ha maturato esperienza e oggi ha assunto questo ruolo di supremazia, sfruttando l’esperienza acquisita con i prototipi ibridi. Ma attenzione: nulla è scontato per Toyota, né a Le Mans né nel campionato del mondo”.

Tra le Gran Turismo di classe la sfida tra Ferrari (avanti in classifica Costruttori) e Porsche si gioca sul filo dei decimi di secondo: “Verissimo, tra le due Case è vera sfida, – risponde – in più qui a Le Mans sono arrivate le nuove Corvette C8 R che secondo me vanno davvero forte. E poi bisogna dire che, per tutti, il BoP (Balance of Performance, Ndr) gioca un ruolo. Difficile prevedere chi vincerà, non saprei su chi scommettere francamente”.

Infine Tom Kristensen svela i segreti per vincere a Le Mans: “La prima cosa necessaria è la consapevolezza di se stessi – spiega il danese – perché piloti messi sotto pressione, che magari non si sentono abbastanza veloci, corrono più facilmente il rischio di sbagliare. E in questo aspetto subentra il ruolo del team, che ti può dare una mano. E poi serve la collaborazione tra i tre piloti dell’equipaggio, che devono condividere informazioni dal mercoledì alla domenica”.

