Le pagelle di Sporting-Atalanta 1-1: Scamacca è una furia, Holm in ritardo, la Dea ringrazia Quaresma

Top e flop della partita Sporting-Atalanta, valevole per l'andata degli ottavi di Europa League: Scamacca prova a riconquistare Gasperini con un palo e un gol. Lookman sfortunato

06-03-2024 20:39

L’Atalanta pareggia 1-1 contro lo Sporting nell’andata degli ottavi di finale di Europa League in Portogallo. Paulinho sorprende subito la Dea, poi è Scamacca a rispondere sfruttando nel migliore dei modi un clamoroso errore di Quaresma. Orobici sfortunati: ben tre i legni centrati dagli uomini di Gasperini. Le pagelle dell’Atalanta, top e flop dello Sporting e il tabellino del match nella nostra analisi.

Sporting-Atalanta, la chiave della partita

Le due squadre si dispongono a specchio. Nello Sporting non c’è la stella Gyokeres, Amorim sceglie Edwards e Trincao a supporto di Paulinho. Gasperini rilancia Scamacca, alle sue spalle Miranchuk e Lookman. Al 17′ padroni di casa in vantaggio: Trincao si smarca in mezzo al campo e lancia Paulinho che batte Musso in diagonale. La reazione dell’Atalanta è feroce, ma la sfortuna si accanisce sulla Dea, che centra due legni in 120 secondi con Holm e poi con Scamacca. C’è solo la squadra bergamasca, che trova il gol del meritato pareggio al 39′: follia di Quaresma e Scamacca ristabilisce la parità.

A inizio ripresa Amorim si gioca la carta Gyokeres, il bomber da 32 gol in stagione. Al 59′ numero strepitoso di Lookman in area e terzo palo per l’Atalanta. Poi tocca anche allo Sporting prendere un palo con il colpo di testa di Coates. Nel finale Touré segna in acrobazia la rete del 2-1, ma è annullata per fuorigioco.

Atalanta, che cosa ha funzionato

Prese le misure all’avversario, l’Atalanta è tornata quella di sempre. Menzione speciale per Scamacca, ultimamente accantonato e anche più volte pungolato da Gasp. Il bomber ex Sassuolo è stato il migliore in campo per distacco: meriterebbe una maglia da titolare.

Atalanta, che cosa non ha funzionato

La squadra di Gasperini è stata colta di sorpresa dall’avvio di gara dei padroni di casa. C’è da scommettere che la libertà lasciata in mezzo al campo a Trincao nell’azione del gol di Paulinho avrà fatto infuriare il sempre esigente tecnico nerazzurro. Troppe le occasioni sciupate, anche a causa della sfortuna.

Le pagelle dell’Atalanta

Musso 6: Mai veramente sollecitato. In un paio di occasioni incerto nei rinvii e mal posizionato tra i pali.

Mai veramente sollecitato. In un paio di occasioni incerto nei rinvii e mal posizionato tra i pali. Djimsiti 6: Prova a farsi valere con le buone e anche con le cattive maniere.

Prova a farsi valere con le buone e anche con le cattive maniere. Hien 5,5: Subito ammonito, rischia grosso su Paulinho. Ed è per questo che non rientra in campo dopo l’intervallo. Scalvini (5,5 dal 46′: Non entra benissimo in partita: giallo istantaneo e si lascia sovrastare da Coates il cui colpo di testa finisce sul palo).

Subito ammonito, rischia grosso su Paulinho. Ed è per questo che non rientra in campo dopo l’intervallo. (5,5 dal 46′: Non entra benissimo in partita: giallo istantaneo e si lascia sovrastare da Coates il cui colpo di testa finisce sul palo). Kolasinac 6: Una chiusura provvedenziale su Edwards, che si sarebbe ritrovato a tu per tu con Musso. Ma anche una disattenzione a inizio rirpesa che poteva costar caro.

Una chiusura provvedenziale su Edwards, che si sarebbe ritrovato a tu per tu con Musso. Ma anche una disattenzione a inizio rirpesa che poteva costar caro. Holm 5: In ritardo su Paulinho che trafigge Musso. Prova a riscattarsi subito dopo, ma il palo gli nega la gioia del gol. Zappacosta (sv dal 90′).

In ritardo su Paulinho che trafigge Musso. Prova a riscattarsi subito dopo, ma il palo gli nega la gioia del gol. (sv dal 90′). Ederson 6,5: Sempre prezioso in fase di interdizione, l’ex Salernitana.

Sempre prezioso in fase di interdizione, l’ex Salernitana. De Roon 6: Ci prova con un siluro dal limite: Israel è reattivo.

Ci prova con un siluro dal limite: Israel è reattivo. Ruggeri 6: La sua prova migliora col passare dei minuti.

La sua prova migliora col passare dei minuti. Miranchuk 5,5: Il russo ha le qualità per incidere, ma non le mette in mostra con continuità. Koopmeiners (6 dal 72′).

Il russo ha le qualità per incidere, ma non le mette in mostra con continuità. (6 dal 72′). Lookman 6,5: È grazie alla sua pressione che Quaresma perde la testa. E sempre su Quaresma s’inventa un numero straordinario, ma il palo non rende merito alla giocata del nigeriano. De Ketelaere (6 dal 72′).

È grazie alla sua pressione che Quaresma perde la testa. E sempre su Quaresma s’inventa un numero straordinario, ma il palo non rende merito alla giocata del nigeriano. (6 dal 72′). Scamacca 7: Un palo con un tiro da fuori, un gol e un colpo di testa miracolosamente intercettato da Israel. Visto Gasp? L’Atalanta può fare davvero a meno del suo bomber? Touré (6 dall’81’: Segna in acrobrazia, ma la prodezza di El Bilal è annullata per fuorigioco).

Top e flop dello Sporting

Paulinho 6,5: La mossa a sorpresa di Amorim si rivela vincente. Perché è proprio l’esperto attaccante portoghese a sbloccare il match.

La mossa a sorpresa di Amorim si rivela vincente. Perché è proprio l’esperto attaccante portoghese a sbloccare il match. Trincao 6,5: Meravigliosa la verticalizzazione per Paulinho e anche il modo in cui si smarca in mezzo al campo facendo saltare il piano tattico di Gasperini.

Meravigliosa la verticalizzazione per Paulinho e anche il modo in cui si smarca in mezzo al campo facendo saltare il piano tattico di Gasperini. Gyokeres 5,5: Amorim lo getta nella mischia a inizio secondo tempo, ma il gioiello dello Sporting non si vede mai.

Amorim lo getta nella mischia a inizio secondo tempo, ma il gioiello dello Sporting non si vede mai. Reis 5,5: In difficoltà quando viene puntato.

In difficoltà quando viene puntato. Quarema 4,5: Regala il pareggio all’Atalanta con un retropassaggio molle e senza senso. Nella ripresa si lascia ubriacare da Lookman.

Il tabellino di Sporting-Atalanta

Sporting CP (3-4-2-1): Israel; Quaresma, Coates, Diomande (46′ St. Juste); Catamo, Koindredi (46′ Hjulmand), Morita (84′ Braganca), Reis; Edwards (46′ Gyokeres), Trincao; Paulinho (69′ Esgaio). A disposizione: Pinto, Sivla, Santos, Neto, Fresneda, Pontelo, Quenda. Allenatore: Amorim

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Hien (46′ Scalvini), Kolasinac; Holm (90′ Zappacosta), Ederson, De Roon, Ruggeri; Miranchuk (72′ Koopmeiners), Lookman (72′ De Ketelaere); Scamacca (81′ Touré). A disposizione: Carnesecchi, Vismara, Toloi, Pasalic, Bakker, Adopo, Hateboer. Allenatore: Gasperini

Arbitro: Siebert (GER)

Ammoniti: Hien, Edwards, Scalvini, Djimsiti

Marcatori: 17′ Paulinho, 39′ Scamacca