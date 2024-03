Europa League, Milan-Slavia Praga: Pioli non si nasconde, poi difende Pulisic e punge Leao

Per il tecnico i rossoneri devono ambire a vincere la competizione, ma pensando a una gara alla volta. L’allenatore prova poi a stimolare il portoghese: “Deve essere sempre decisivo”

06-03-2024 15:28

“Il Milan deve pensare di poter vincere l’Europa League”. Stefano Pioli lo dice chiaro e tondo nella conferenza stampa alla vigilia dell’andata degli ottavi di finale contro lo Slavia Praga, avversario da non sottovalutare per il tecnico rossonero che davanti ai giornalisti difende Pulisic e punge Leao per provare a stimolarlo.

Pioli: il Milan può vincere l’Europa League

Il Milan che scenderà in campo domani sera a San Siro nell’andata degli ottavi di Europa League contro lo Slavia Praga deve puntare in alto, al massimo obiettivo. “Dobbiamo pensare di poter vincere l’Europa League – dice Stefano Pioli davanti ai giornalisti -. Poi bisogna essere bravi a passare il turno. Non è la giusta mentalità guardare troppo avanti. Affrontiamo un’avversaria che ha perso solo una volta. Dobbiamo sfruttare il fattore casalingo domani, ma poi c’è un turno alla volta. Poi possiamo pensare di arrivare fino in fondo”

Pioli soddisfatto delle prestazioni del Milan

La fiducia di Pioli viene dalle prestazioni offerte dai rossoneri: secondo il tecnico, il Milan ha fallito solo una gara di recente. “Abbiamo sbagliato solo la partita di Monza, molto strana – ha aggiunto l’allenatore rossonero. Per il resto nell’ultimo periodo sempre prestazioni di un certo livello. La chiave? La qualità dei giocatori. Che hanno dimostrato di aver fatto passi avanti giganteschi rispetto a quattro anni fa. Non siamo più quella squadra”.

Milan, Pioli difende Pulisic

Chi è al primo anno in rossonero, invece, è Christian Pulisic, oggetto di pesanti insulti e accuse di poco fair play sui social per quanto avvenuto contro la Lazio. “Pulisic non deve essere difeso o tutelato, la storia parla per lui – le parole di Pioli sul trequartista statunitense -. Ormai i social sono uno sfogo di maleducazione e insulti. Ha tutto il nostro sostegno”.

Milan, Pioli punge Leao

Per un altro milanista, Rafa Leao, il tecnico ha invece parole diverse. Quest’anno il portoghese ha una media gol più alta in Europa che in campionato, ma pur essendo sempre determinante per Pioli può ancora crescere. “Con lui bisogna battere sempre sullo stesso tasto – ha detto Pioli -. Ha le qualità per essere determinante. Se non segna tante volte fa segnare o è stato una spina nel fianco. Deve pensare di poter essere sempre decisivo”.

Milan, Pioli non sottovaluta lo Slavia Praga

Domani, in particolare, servirà il miglior Milan. Secondo Pioli, infatti, lo Slavia Praga è una squadra organizzata e pericolosa. “È una squadra molto intensa, corre tanto e bene – ha concluso il tecnico -. Molto diretta, con tre giocatori offensivi vicini. Predilige il possesso, ma anche la profondità. Va subito sugli attaccanti, fisici e veloci. Ha una buona qualità della rosa e il loro allenatore è molto bravo perché cambia sempre 5/6 giocatori e mantiene sempre alto il livello. Da tanti anni è lì e due volte sono arrivati ai quarti”.