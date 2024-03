Giudice sportivo, i provvedimenti su Lazio-Milan: boom di squalifiche. Stangata su Napoli e Juventus

Due giornate di stop a Guendonzi e Marusic, uno a Luca Pellegrini, Leao e Florenzi. Il club partenopeo e quello bianconero multati per lancio di petardi da parte dei tifosi

05-03-2024 17:42

Il giudice sportivo non fa sconti dopo i fatti di Lazio-Milan: nei provvedimenti disciplinari relativi alla 27a giornata confermate le squalifiche per 2 turni a Guendonzi e Marusic, mentre una giornata di stop è stata comminata a Luca Pellegrini e al rossonero Leao. Pesanti multe per Napoli e Juventus a causa delle intemperanze dei tifosi.

Lazio-Milan, i provvedimenti del giudice sportivo

Nessuno sconto per la Lazio dopo quanto accaduto nella partita col Milan. Il giudice sportivo cala la scure e ferma tre giocatori biancocelesti, due dei quali con 2 giornate di squalifica: si tratta di Matteo Guendonzi e Adam Marusic; un turno di stop, invece, per Luca Pellegrini, anch’egli espulso durante la gara col Milan. I rossoneri, invece, perdono per una giornata Rafa Leao e Alessandro Florenzi, entrambi diffidati e ammoniti all’Olimpico.

Juventus e Napoli multate, un turno a Vlahovic

Oltre ai giocatori di Lazio e Milan, il giudice sportivo ha inflitto una giornata di squalifica anche a Dusan Vlahovic, diffidato e ammonito nella gara del Maradona tra Napoli e Juventus. I due club sono stati poi multati per il comportamento dei propri tifosi: ben 15mila euro di multa al club di De Laurentiis per il lancio di fumogeni, bottigliette e un petardo nel settore ospiti; 8mila euro di ammenda invece per la Juventus per il lancio di un petardo da parte dei tifosi.

Provvedimenti discipliari: tutti gli squalificati per un turno

Oltre a Vlahovic e ai giocatori di Milan ee Lazio sono stati puniti con la squalifica di un turno Ebosele e Walace dell’Udinese, Ricci del Torino, Beltran della Fiorentina Dawidowicz del Verona, Holm dell’Atalanta, Kristensen della Roma e Vasquez del Genoa.