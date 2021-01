Le parole di Hansi Flick in conferenza stampa

Il Bayern Monaco ha ancora fame di vittorie. È questo quello che esce dalla conferenza stampa di Hansi Flick allal vigilia della sfida di Bundesliga contro il Mainz (Magonza in italiano). Questa sfida sarà la prima del nuovo anno per i bavaresi.

Le parole del tecnico campione d’Europa:

“Nulla è cambiato relativamente ai nostri obiettivi. Abbiamo già detto che vogliono centrare le vittorie più importanti possibili. Vogliamo vincere tanto quanto abbiamo vinto nella scorsa stagione. Ci sono dei requisiti a cui rispondere. In passato abbiamo detto che il nostro obiettivo è la strada che intraprenderemo. Il modo in cui lo faremo è ciò che conta. Alla fine, una strada porterà una squadra a diventare campione. L’anno scorso è andata così e quindi quest’anno vogliamo prepararci allo stesso modo. In questa stagione i rivali in Bundesliga sono molto forti ma anche a livello internazionale le avversarie stano diventando più forti. E’ per questo che per noi è importante sfruttare la nostra qualità in ogni partita, come anche i nostri punti di forza dell’anno scorso”.

OMNISPORT | 03-01-2021 11:30