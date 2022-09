27-09-2022 11:48

Usain Bolt è una leggenda. Il suo palmares è spaventoso: otto medaglie d’oro olimpiche e 11 mondiali. Inoltre c’è quel record sui 100 metrio a cui tiene moltissimo, a tal punto da pensare che resterà suo ancora a lungo.

Bolt non ha dubbi, il suo record sui 100 metri resisterà

A Berlino, nell’anno di grazia 2009, Usain Bolt ha stabilito il record del mondo sui 100 metri: 9″58. Un tempo stratosferico che, al momento, nessuno è riuscito a battere.

“Il mio record? Non credo che ci sia qualcuno, al momento, che possa batterlo; la speranza però non si nega a nessuno, può provarci, anche perché quando si crede in se stessi tutto è possibile“, le sue chiare parole alla Gazzetta dello Sport. Insomma, provarci è d’obbligo ma la sensazione è che non ci sia atleta in grado di sottrargli il record, neppure Marcell Jacobs.

Bolt, belle parole per Jacobs ma c’è di meglio

Usain Bolt ha una grande stima del campione azzurro, anche se ammette di non averlo conosciuto molto: “Riguardo a Marcell Jacobs penso solo il meglio; non l’ho ancora mai incontrato, ci siamo scambiati qualche messaggio su Instagram, gli ho detto di fare attenzione perché adesso tutti vorranno sfidarlo, tutti vorranno batterlo essendo al top. Parliamo di un velocista molto ben costruito, è una bella persona, mi piace“.

Tuttavia, secondo l’ex velocista giamaicano, c’è qualcuno che sta facendo meglio di Marcell Jacobs: “Il numero uno dell’atletica mondiale di quest’anno? Dico Fred Kerley, l’unico che ha fatto bene sia all’Olimpiade che ai Mondiali”.

Bolt non ha dubbi, la palla passa ora a Jacobs

Dopo le parole di Usain Bolt, ora la palla passa a Marcell Jacobs, chiamato a dimostrare che l’ex velocista giamaicano, grande appassionato di calcio, si sta sbagliando.

Il campione olimpico in carica sa che, in condizioni fisiche perfette, può fare molto bene. Chissà, magari mettere in dubbio anche le certezze di Usain Bolt, ormai impegnato in altri affari e alle prese con il nuovo ruolo di padre. Il primato del mondo sui 100 metri fa gola a tutti, anche a Marcell Jacobs.