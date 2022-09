Leao e l'Inter: il clamoroso retroscena emerso dopo il derby

03-09-2022 21:55

“In casa Inter ci sarà rammarico anche in merito al mercato: l’Inter tre anni fa aveva preso Leao, mancava solo la firma”.

Il retroscena di calciomercato è stato svelato, dopo il derby vinto dal Milan per 3-2, da Matteo Barzaghi. Il giornalista di Sky Sport ha spiegato che il passaggio in nerazzurro “saltò alla fine perché l’Inter andò su altri obiettivi con Antonio Conte: Ausilio era arrivato per primo, lo aveva già chiuso”. Non solo. Un altro protagonista del match di oggi (sabato 3 settembre), Oliver Giroud, è stato a lungo “un promesso sposo dei nerazzurri anche quando – ha raccontato Barzaghi – Inzaghi arrivò e provò a prenderlo”. Proprio Leao e Giroud sono stati i protagonisti del successo rossonero complice anche una difesa dell’Inter che, in queste prime cinque giornate di campionato, sta subendo troppi gol come ammesso dal tecnico Inzaghi: “Mi dispiace aver regalato tre gol, abbiamo concesso tre gol troppi facili. Il primo con palla nostra, il secondo e il terzo – ha detto durante la conferenza stampa – con letture sbagliate. Noi per fare gol abbiamo fatto troppa fatica”.