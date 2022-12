Leao, messaggio al Milan: “Back Home”

28-12-2022 22:22

È uno dei talenti più discussi e richiesti a livello europeo, ma nonostante su di lui si rincorrano tante voci, sembra essere concentrato solo sul “suo” Milan: questo è Rafael Leao.

L’attaccante portoghese, reduce dal Mondiale, è rientrato alla base già il 26 dicembre e con oggi ha messo in fila il terzo giorno di allenamento consecutivo.

Lo stesso Leao ha postato sul suo account instagram una foto che lo ritrae in splendida forma, sorridente e con la scritta: “Back home”. Che sia anche un messaggio per tutti i pretendenti?

A giudicare dal suo sguardo e dal suo sorriso l’unico pensiero per Leao sia il Milan e la rincorsa al Napoli.