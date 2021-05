LeBron è tornato: i Lakers vedono i playoff

Ultime battute di regular season in NBA e ancora diversi verdetti da emettere tra qualificazioni ai playoff e “tagliola” play in. Chi non ha di questi problemi è Phoenix, devastante contro gli Spurs e in lizza per il primo posto ad Ovest e neppure Steve Nash, da tempo qualificato alla post season con i suoi Nets.

Semmai, vista la facile vittoria sui Bulls, resta il rimpianto di cosa avrebbero potuto fare insieme Kyrie Irving, Kevin Durant e James Harden, schierati insieme solo per l’ottava partita in stagione. In verità ha brillato solo il primo, autore di 22 punti, ma se la condizione generale e l’amalgama miglioreranno, ai playoff potrà succedere di tutto.

A proposito di ritorni, quello di LeBron James ha trascinato i Lakers alla preziosa vittoria sui Pacers che permette ai campioni in carica di continuare a sperare di evitare il play in e che tiene anche in corsa Charlotte, ancora ottava nonostante la sconfitta contro i Knicks al supplementare. Ok i Celtics, già sicuri del settimo posto hanno domato con facilità Minnesota.

I risultati:

Brookyln Nets-Chicago Bulls 105-91

New York Knicks-Charlotte Hornets 118-109

Indiana Pacers-Los Angeles Lakers 115-122

Minnesota Timberwolves-Boston Celtics 108-124

San Antonio Spurs-Phoenix Suns 103-140

OMNISPORT | 16-05-2021 00:04