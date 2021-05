Lebron James viola il protocollo anti-Covid: Suns a rischio

Grazie a una tripla di Lebron James, i Los Angeles Lakers prenderanno parte ai playoff Nba dove sfideranno i Phoenix Suns. L’ultimo Mvp delle Finals sfidera il suo amico Chris Paul e James sa bene che sarà non sarà un avversario semplice: “Giocare contro di lui sarà come farlo contro Rajon Rondo, o Draymond Green. Competitivi ma anche grandi conoscitori del gioco. Sarà la stessa cosa”.

James specifica: “Ogni volta che giocavo contro Rondo, sapevo fin da subito che avrei dovuto tirare fuori il mio gioco migliore. Sul campo ma anche mentalmente parlando. E con Draymond è lo stesso, ogni volta che sfidavamo gli Warriors di quegli anni. Posso dire di avere una certa esperienza con questi due giocatori, perciò mi sarà più facile affrontare al meglio CP, perchè si tratta della stessa competitività e della stessa intelligenza cestistica”.

Stando però a quanto riporta ESPN, il duello Con CP3 rischia di saltare. La festa col rapper Drake a cui ha partecipato James (due giorni prima della sfida al torneo play-in con i Golden State Warriors) potrebbe costare cara al “King”. La NBA ha notificato ai Los Angeles Lakers che James “ha commesso una violazione dei protocolli Covid concordati dalle parti, e come successo in altre situazioni paragonabili in giro per la lega è stato reso noto alla squadra”, secondo quanto dichiarato da un portavoce della lega. Una sciocchezza che potrà costare cara a James e ai Lakers: si attendono novità nelle prossime ore.

OMNISPORT | 22-05-2021 14:47