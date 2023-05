Lecce, Baroni: "Ci serviva un po' di determinazione in più"

Il tecnico dei salentini ha commentato il ko per 2-1 rimediato allo Stadium in casa della Juventus.

03-05-2023 21:58

Il Lecce ha perso di misura in casa della Juventus. Allo Stadium è finita 2-1 per i bianconeri e per i salentini di Marco Baroni c’è amarezza per il risultato: “La partita di oggi è stata interpretata molto bene, anche se qualche ragazzo da un po’ non giocava. Mi è piaciuto l’atteggiamento, come hanno interpretato la gara. Era importante per noi, ci lascia fiducia per le prossime gare. Con un pizzico di determinazione in più potevamo portare via un risultato: resta la prestazione molto convincente”.

Adesso per il Lecce i punti di vantaggio sulla terzultima restano quattro e domenica ci sarà lo scontro diretto con il Verona: “Non dobbiamo temere nulla, non dobbiamo avere paura. Possiamo fare la prestazione nel nostro stadio, è una bella partita. Abbiamo lavorato tutto l’anno per arrivare a questo punto, con la squadra così determinata abbiamo tutto per giocarcela“.