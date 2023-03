Lecce, Baroni: “Condannati di nuovo dagli episodi”

Terza sconfitta consecutiva senza segnare per i giallorossi contro il Torino: “Ma la squadra c'è, non siamo spariti”

12-03-2023 15:42

Il Lecce perde la terza partita consecutiva, in casa con il Torino. Il tecnico Baroni però non è preoccupato: “La squadra ha fatto una buona prestazione, basta guardare i numeri: il Torino ha calciato poco in porta, ma non possiamo subire gol del genere. L’1-0 su palla inattiva, il 2-0 su una situazione che andava gestita meglio. Però in questo momento siamo condannati oltremisura dagli episodi. Comunque la squadra c’è per affrontare questo finale difficile”. Aggiunge: “Dobbiamo concretizzare di più, crederci nella finalizzazione. Al di là poi del vento. Non ricordo grandi occasioni del Torino, a parte le due reti. Dobbiamo fare meglio, conosco solo il lavoro per uscirne. Ai ragazzi ho detto che non si possono buttare punti così”.