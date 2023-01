07-01-2023 16:47

Il successo contro la Lazio ha entusiasmato il Lecce ma rischia di diventare anche una trappola per la squadra di Baroni, che in conferenza stampa mette in guardia i suoi in vista dello Spezia: “Dopo una vittoria come quella con la Lazio, in cui il gruppo ha speso tantissimo, conterà molto soprattutto l’impegno mentale e l’atteggiamento. Siamo sempre alla ricerca del ritmo”.

I liguri sono un avversario da temere: “Affronteremo un campo difficile. Lo Spezia è una squadra fisica e di qualità. Occorrerà una squadra che non sbagli niente. Domani serve una gara maiuscola perché è una partita complicata”.