Lecce, Baroni: "La prestazione mi è piaciuta"

23-02-2022 22:35

Il tecnico del Lecce Marco Baroni si è detto soddisfatto della prestazione dei suoi nonostante la sconfitta contro il Cittadella: “Match non fortunato ma la prestazione mi è piaciuta. Nonostante una serata non fortunata, se avessimo riacceso prima la partita forse sarebbe andata diversamente. Kastrati ha fatto un grande intervento su Coda”.

“Ho fatto i complimenti ai ragazzi, la prestazione mi è piaciuta. Non è stato un match fortunato, siamo passati in svantaggio e dopo abbiamo colpito una traversa. Gli episodi non ci hanno aiutato ma la squadra è rimasta in campo e ci ha creduto fino in fondo”.

OMNISPORT