Lecce, Baroni: "Oggi è mancata qualità"

Il tecnico giallorosso: "C'è da lavorare sulla capacità di essere concreti sottoporta".

25-02-2023 23:33

Dopo la sconfitta col Sassuolo, il tecnico del Lecce Marco Baroni mastica amaro: “La prestazione c’è stata. Avevamo di fronte una squadra importante e ci è mancata un po’ di qualità negli ultimi metri. Abbiamo avuto tante situazioni in cui siamo andati al tiro. Solitamente lo facciamo con più precisione. Abbiamo subito un gol evitabile, sapevamo che Berardi calcia sul primo palo. Serviva più attenzione. Abbiamo tanti giovani e si cresce anche attraverso le sconfitte”.

“Con più qualità negli ultimi 16 metri questa partita non la perdevamo – ha proseguito Baroni -. C’è da lavorare sulla capacità di essere concreti sottoporta. Abbiamo un po’ il problema del gol come tutte le squadre che hanno una classifica simile alla nostra. I ragazzi lavorano con dedizione e ogni gara per noi è un’opportunità di crescita per il gruppo e per la squadra”.