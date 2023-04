Lecce, "brodino" contro la Samp. Ma per salvarsi serve di più

Tra i fichi del "Via del Mare" i salentini hanno tamponato l'emorragia di sconfitte. Ora, però, il calendario non sorride alla band di Baroni, a 5 punti dalla zona rossa

17-04-2023 09:33

Una salvezza che sembrava in cassaforte fino alla fine del mese di febbraio tra colpacci e grandi sorprese sul mercato messe a punto dal direttore sportivo Pantaleo Corvino. Poi qualcosa si è rotto e tutto si è complicato: in casa Lecce sono arrivati i primi fischi da parte della tifoseria in coda a sei sconfitte consecutive, interrotte solamente dal (deludente) pareggio interno per 1-1 – targato Ceesay-Jesé – contro la derelitta Sampdoria, ultimissima in classifica.

A 28 punti ora, la distanza dal Verona, terzultimo in classifica, è di 5 lunghezze e bisogna correre ai ripari. Ma non sarà facile, perché il calendario è tutt’atro che favorevole. Nelle ultime otto giornate di campionato, il calendario dei salentini prevede Milan (in trasferta), Udinese (in casa), Juventus (in trasferta), Verona (in casa), Lazio (in trasferta), Spezia (in casa), Monza (in trasferta) e Bologna (in casa).