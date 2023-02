Lecce, Corvino: "Hjulmand? il suo contratto varrà fino al 2025"

Il responsabile dell'area tecnica giallorossa durante la conferenza di fine mercato: "Rinforzi ad hoc e fiducia totale in questa squadra"

01-02-2023 17:56

Il responsabile dell’area tecnica del Lecce Pantaleo Corvino ha fatto il punto sulle entrate e le uscite del Lecce in questo calciomercato invernale, oltre che a soffermarsi anche sulla situazione rinnovi: “Sia per Morten Hjulmand oltre il 2024? Di fatto il suo contratto scadrà il 30 giugno 2025 dal momento che abbiamo un’opzione unilaterale di prolungamento. Stesso discorso per Gabriel Strefezza”.

Sugli arrivi: “Avevamo bisogno di un centrocampista offensivo ed è arrivato subito Maleh quindi, col terzino Cassandro e i centrali Ceccaroni e Simone Romagnoli abbiamo ampliato il ventaglio di disponibilità di mister Baroni per tutto il reparto difensivo, molto importante per il raggiungimento della salvezza. Ora, fiducia totale in questa squadra, che ha fatto 20 punti in altrettante partite”.