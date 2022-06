Lecce: Corvino stringe per Thorsteinsson

23-06-2022 12:46

Il Lecce può allungare la collezione dei parametri zero in arrivo. Jon Dagur Thorsteinsson, 23 anni, nazionale islandese, è un’idea che Pantaleo Corvino sta provando a perseguire e adesso – si legge su La Gazzetta dello Sport – l’ala sinistra che si svincolerà la prossima settimana dall’Aarhus è molto vicina.

Per il Lecce però c’è da battere anche un po di concorrenza che è aumentata dopo i gol realizzati in Nations League: adesso il cartellino dell’attaccante nord europeo è ambito da qualche club in più che si è accorta della bontà del giocatore.

Corvino sa come muoversi: i prossimi giorni saranno decisivi per piazzare la zampata vincente e regalare al club giallorosso un nuovo acquisto per volare sulla fascia sinistra.

