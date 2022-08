19-08-2022 20:21

Il Lecce pensa al proprio pacchetto arretrato guardando direttamente dal campionato tedesco. Al reparto difensivo della formazione di Marco Baroni serve un tassello da aggiungere ai vari Cetin e Tuia e i dirigenti giallorossi sono pronti a dare l’affondo a Marin Pongracic, classe 1997 di proprietà del Wolfsburg.

Nazionale croato con 5 presenze all’attivo, Pongracic è un prodotto del settore giovanile del Bayern Monaco, ha poi girovagato tra Germania e Austria, vestendo le maglie di Monaco 1860, Salisburgo, Wolfsburg e Borussia Dortmund, dove ha militato nella passata stagione collezionando un totale di 17 presenze in campionato. Un vero e proprio colpo di spessore per la dirigenza del Lecce, che sta valutando l’opzione del prestito stagionale dopo che il Borussia Dortmund non ha esercitato il riscatto fissato a 12 milioni di euro. Pongracic porterebbe un grande quantitativo di esperienza alla retroguardia salentina, oltre ad essere potenzialmente d’aiuto per tutto il gruppo allenato da Baroni.

