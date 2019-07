Lecce-Empoli, è lotta per Moreo

Dopo l'interesse dei giorni scorsi manifestato dall'Empoli, il neopromosso Lecce sta provando a superare i toscani per ingaggiare Stefano Moreo: sono diverse le fonti che vedono vicino alla squadra salentina l'attaccante lombardo, 31 presenze e 6 gol nell'ultima stagione di Serie B con la maglia del Palermo.

I toscani, che proprio da Moreo vorrebbe ripartire per tornare in Serie A, non sono disposti a cedere facilmente, ma il direttore sportivo dei gialorossi, Mauro Meluso, ha messo sul piatto un contratto biennale con opzione per un'ulteriore stagione, oltre all'entusiasmo di una piazza che ha riconquistato la Serie A per la prima volta dal 2012.

Oltre a Moreo, al Lecce piace anche un altro giocatore che nella stagione appena conclusa ha vestito la maglia rosanero: si tratta di Simone Lo Faso, mezz'ala di 21 anni con all'attivo 12 presenze in A tra il 2016 e il 2017.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 02-07-2019 15:55