Lecce, Fiorentina interessata a Baschirotto

In caso di salvezza, i pugliesi riscatteranno Maleh, arrivato dai viola durante lo scorso mercato di gennaio

19-03-2023 13:52

La Fiorentina segue con molto interesse il difensore del Lecce Federico Baschirotto, che ha stupito tutti quest’anno nel ruolo di centrale di dfesa, che pare essere cucito su misura per lui. Ma tra i viola e i pugliesi c’è in ballo anche un’altra operazione di mercato: in caso di salvezza, infatti, i salentini avranno l’obbligo di riscatto del cartellino di Youssef Maleh, centrocampista arrivato proprio dalla Fiorentina nello scorso mercato di gennaio. Non è detto che le due operazioni non possano essere collegate tra pochi mesi. A ricordarlo è Qs-La Nazione.