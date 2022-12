28-12-2022 22:48

In vista del primo match del 2022, Falcone ha mandato un messaggio agli avversari: “Lazio? Inizia un nuovo campionato e sarà strano per tutti, ma ci faremo trovare pronti. Per me è come un derby vista la mia fede giallorossa. A Natale in famiglia mi hanno chiesto in tanti di battere la Lazio, ma voglio giocare con tranquillità”.

Falcone ha chiuso sulla convocazione in azzurro: “Una bella soddisfazione, davvero impensabile fino a qualche tempo fa. Spero in futuro di riceverne altre”.