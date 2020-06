Lecce, Lucioni non lascia nulla al caso

Sarà il Milan il primo avversario del Lecce alla ripresa del campionato. I giallorossi sono pronti a lottare per restare in Serie A, il tecnico Fabio Liverani ha parlato di un "piccolo Mondiale" pensando alle tante partite ravvicinate e uno dei leader dello spogliatoio, il difensore Fabio Lucioni, è sulla stessa lunghezza d'onda: "Questo è un gruppo di uomini veri, che tirerà fino all'ultimo secondo per arrivare alla salvezza".

L'ex Benevento è consapevole delle insidie portate da un'inattività così lunga, ma sa cosa fare: "Abbiamo lavorato molto bene dal punto di vista fisica, abbiamo cercato di rimetterci in sesto. Ora comincio a sentirmi meglio da quando abbiamo ripreso. Sono stati giorni faticosi, il lavoro si è fatto sentire dopo il lungo stop, ma era tanta la voglia di riprendere che a livello mentale è stato un sospiro di sollievo. Dovremo essere lucidi e farci consigliare da nutrizionisti e staff medico per cercare di recuperare le energie il più in fretta possibile. Il tempo per preparare le partite sarà davvero breve".

