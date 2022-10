Lecce, parla la rivelazione Gonzalez: "Ho fatto di tutto per giocare in prima squadra"

19-10-2022 15:57

Cresciuto nella Masia del Barcellona e arrivato al Lecce già nella formazione Primavera, Joan Gonzalez si sta facendo largo tra le rivelazioni di questo campionato di Serie A con un gol (realizzato contro il Monza) e un assist vincente (per Assan Ceesay nell’ultima gara con la Fiorentina).

In conferenza, il classe 2002 ha spiegato: “Ho fatto di tutto per rimanere e giocare le mie carte in prima squadra in estate. E ci sono riuscito. Spero che la mia stessa avventura possano viverla anche altri giovani del vivaio. Al Lecce ce ne sono tanti e di qualità: Berisha, Samek, Vulturar, Burnete…“. E ancora: “E’ un onore poter giocare con Samuel Umtiti, che ho ritrovato qui dopo Barcellona. All’ingaggio non ci penso: voglio solo crescere e farlo al meglio“.