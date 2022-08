Lecce, Pezzella in arrivo

24-08-2022 19:01

Il Lecce sta per incamerare in rosa Giuseppe Pezzella dal Parma. Secondo quanto riporta il Nuovo Quotidiano di Puglia, i giallorossi hanno trovato l’accordo con gli emiliani per l’arrivo del giocatore in prestito oneroso.

Pezzella coprirà la fascia sinistra dei salentini, che libereranno così Gianluca Frabotta: l’esterno, bocciato da Marco Baroni, tornerà alla Juventus e sarà nuovamente ceduto in prestito a un altro club di Serie A o Serie B.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE