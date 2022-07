Lecce, si muove il mercato: primi colpi in vista

10-07-2022 14:15

Giorni caldi in Salento, non solo per la temperatura segnata sul termometro. Il neopromosso Lecce è infatti molto vigile e attivo sul mercato in entrata, per irrobustire la sua rosa con nomi adeguati alla massima categoria.

Il DS Pantaleo Corvino è in cerca di rinforzi soprattutto in difesa: per la porta, salutato Gabriel, è vicinissimo il ritorno in Serie A di Simone Scuffet, ma secondo la Gazzetta dello Sport si starebbe valutando anche Wladimiro Falcone, in uscita dalla Sampdoria.

Sempre secondo la Gazzetta, per il reparto difensivo il leader individuato come rinforzo dai giallorossi sarebbe Nikola Maksimovic, che però deve risolvere il suo contratto con il Genoa prima di sbarcare in Salento,

Il Corriere dello Sport propone ulteriori nomi per la nuova difesa del Lecce: Pietro Ceccaroni dal Venezia, ma anche Federico Baschirotto dall’Ascoli. Possibile che i rinforzi siano molteplici per la difesa del Lecce, che non si limiterà a un unico acquisto.

Per l’attacco invece piace Lorenzo Colombo, 20enne del vivaio del Milan che prenderebbe il posto di Coda, che resterà in Serie B e vestirà la casacca del Genoa.

