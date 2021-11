Lech, Marta Bassino solo quarta nel parallelo

13-11-2021 18:48

Va a sorpresa ad Andreja Slokar lo slalom parallelo di Lech, seconda prova del calendario di Coppa del mondo di sci alpino 2022 e unico parallelo previsto in tutta la stagione.

La slovena è stata protagonista di una gran rimonta in finale sulla norvegese Stjernesund. Al terzo posto l’altra norvegese Lysdahl, che nella “finalina” ha avuto la meglio su Marta Bassino.

Risultato quindi nel complesso deludente per la campionessa in carica della specialità, che era stata impeccabile o quasi fino alla semifinale, mettendo in fila la statunitense Moltzan e poi, seppur in rimonta, la svizzera Andrea Ellenberger agli ottavi e la tedesca Lena Duerr ai quarti.

Poi per l’azzurra sono cominciate le vere difficoltà: fatali i 50 centesimi di ritardo accusati dalla Stjernesund nella prima manche della semifinale, mentre al contrario nelal finale per il 3° posto Marta non è riuscita a gestire nella seconda manche il vantaggio di 35 centesimi accumulatoo su Lysdahl, che alla fine la spunta per 10 centesimi.

Fuori già nelle selezioni mattutine le altre italiane in gara, Celina Haller, Sophie Mathiou, Anita Gulli e Roberta Gulli.

