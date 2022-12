Leclerc soddisfatto a metà: “Troppi errori di strategia”

09-12-2022 17:00

È un Charles Leclerc che non le manda a dire nell’intervista rilasciata ad Auto Motor und Sport. Con la solita pacatezza e lucidità il pilota ferrarista traccia un bilancio a stagione conclusa.

“Rispetto alla scorsa stagione abbiamo fatto un grosso passo in avanti e credo che in pochi ci ritenessero in grado di vincere ma al tempo stesso non siamo stati perfetti, soprattutto in termini di strategia. Se guardo l’intera annata credo avessimo i mezzi per poter vincere di più e lottare per il titolo ma così non è stato”.

Poi conclude: “Sono molto critico con la squadra, non davanti a tutti, ma devo poter dire quello che penso e alle riunioni sprono sempre tutti, se io commetto errori o lo fa il team bisogna intervenire, sono il primo che deve crescere sotto tanti piccoli aspetti”.