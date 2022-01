15-01-2022 22:38

Tre le partite giocate oggi per la quattordicesima giornata di Lega di Serie A con tre vittorie casalinghe. La Virtus Bologna ha battuto facilmente Treviso per 84-66 avvicinandosi alla capolista Milano, impegnata domani a Pesaro. Ripiomba nella crisi invece Venezia, superata 76-68 dalla derelitta Varese. Infine, la rivelazione Tortona batte Cremona per 97-92.

OMNISPORT