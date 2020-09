Lega Serie A: "Siamo a rischio collasso"

L’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo lancia l’allarme ai microfoni di Radio Rai: “Prima della pandemia in Italia i costi dei giocatori erano equivalenti ai ricavi da diritti televisivi, circa il 65 per cento del fatturato. Mancando gli altri ricavi, oggi il sistema è prossimo al rischio collasso: non vanno sottovalutate le richieste di aiuto che arrivano da piu’ parti, dal presidente Gravina a tanti altri presidenti. Il calcio va protetto”.

“Siamo purtroppo destinati a rivedere le stime continuamente, ma finora il danno per la Serie A e’ superiore ai 500 milioni di euro. Una cifra monstre non solo per il nostro campionato, ma per tutto il calcio italiano perche’ siamo il motore di un’industria che da’ lavoro a migliaia di persone e questo danno si ripercuote sulle serie minori, arrivando fino alla base”.

OMNISPORT | 28-09-2020 11:08