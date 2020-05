L'Eintracht chiarisce il futuro di Rebic e Andrè Silva

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport il direttore tecnico dell'Eintracht Francoforte Fredi Bobic ha parlato di Andrè Silva: "Abbiamo la chiara intenzione di tenerlo oltre i due anni di prestito, ma attualmente ogni desiderio deve fare i conti con la realtà del momento".

"Ci piace sia professionalmente che umanamente. Si trova bene in Germania e lo ripete spesso. Per noi era importante averlo in prestito per due anni perché nelle ultime stagioni ha cambiato molte squadre e paesi. Volevamo trasmettergli fiducia e garantirgli continuità".

Chiosa su Rebic: "Sono contento stia facendo bene dopo aver avuto bisogno di un piccolo periodo di ambientamento, ma non avevo dubbi. Le trattative per André e Rebic, confermo, sono slegate".



