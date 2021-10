L'entourage di Vlahovic chiude la porta alla Fiorentina

15-10-2021 23:49

Il futuro di Dusan Vlahovic non sarà alla Fiorentina, almeno per quanto riguarda il lungo termine: Rocco Commisso ha da tempo annunciato la fumata nera della trattativa, prendendo atto della volontà del serbo di giocarsi le proprie carte in un palcoscenico più prestigioso.

I discorsi tra le parti sono in piena fase di stallo e la luce in fondo al tunnel non si intravede nemmeno: a certificare lo stato di impasse sono queste dichiarazioni rilasciate in Serbia da un esponente dell’entourage di Vlahovic ai microfoni di ‘FirenzeViola’. “Quest’estate avevamo portato alla Fiorentina un’offerta da 60 milioni più bonus, tra noi e il club acquirente c’era già l’accordo, ma il presidente Commisso non ha voluto sentire ragioni”.

L’offerta in questione dovrebbe essere quella dell’Atletico Madrid, il club più interessato al classe 2000 assieme al Tottenham. Commisso si è opposto, perdendo al contempo l’opportunità di cedere il suo gioiello ad una cifra vantaggiosissima per il periodo di vacche magre in cui versa il mondo del calcio. “Rocco ha risposto dicendoci che Vlahovic è come un figlio per lui, che non lo avrebbe venduto in nessun modo e che avrebbe fatto di tutto per rinnovargli il contratto”.

Le intenzioni sono piuttosto chiare: il rinnovo con la Fiorentina non è un epilogo plausibile per la carriera di Vlahovic, destinato a salutare Firenze forse già nella prossima sessione invernale del calciomercato in programma a gennaio. “Non vogliamo negoziare il rinnovo con la Fiorentina, ecco perché non parliamo né con voi giornalisti né con la società”.

